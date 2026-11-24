Сургутский городской суд приговорил 37-летнего местного жителя к трем годам колонии-поселения за аварию, в которой погиб человек. Об этом сообщает прокуратура Югры. ДТП произошло в январе 2026 года на трассе Сургут – Нижневартовск. Мужчина управлял автомобилем Lexus RX 300, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus.

Пассажир отечественного автомобиля погиб, а его водитель получил серьезные травмы. Суд признал сургутянина виновным в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к смерти человека.

Помимо лишения свободы, осужденному запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет. Суд также взыскал с него 3,4 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее siapress.ru сообщал, что Сургутский городской суд приговорил другого водителя к трем годам колонии за гибель десятилетнего ребенка на пешеходном переходе. С осужденного также взыскали три млн рублей компенсации.