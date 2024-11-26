В Сургуте налоговые поступления от зарегистрированных гаражей превысили 580 млн рублей

В Сургуте продолжается реализация программы гаражной амнистии, которая дает гражданам возможность в упрощенном порядке получить в собственность капитальный гараж, возведенным до конца 2004 года, и землю под ним. Эта программа инициирована в 2021 году и будет действовать до 1 сентября 2026 года.

«Гаражная амнистия дает владельцу возможность продать, передать в наследство или использовать имущество как залог. Это удобно для граждан и выгодно для бюджета города, ведь зарегистрированные объекты приносят доходы в виде налогов», − отметил директор департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута Алексей Дворников.

На сегодняшний день в городе насчитывается 77 гаражных кооперативов, из которых 48 подходят под критерии гаражной амнистии. С момента запуска программы поступило 5 788 заявлений на оформление права собственности, из которых более 80% были удовлетворены.

Сумма налоговых поступлений с зарегистрированных объектов составила 93 миллиона рублей в 2022 году, 282 миллиона в 2023 году и более 580 миллионов − в 2024 году.

Для успешной реализации программы департамент разработал план мероприятий по выявлению незарегистрированных гаражей. В рамках этой работы ежеквартально проводится информационная кампания: публикации в городских СМИ и социальных сетях, встречи с председателями гаражных кооперативов. Уже утвержден перечень из 10 кооперативов, полностью соответствующих требованиям амнистии. Остальные кооперативы прорабатываются поэтапно.

Процедура оформления права собственности проста. Прежде всего, гражданин обращается в департамент с заявлением, получает предварительное согласование, оформляет технический и межевой планы, регистрирует объект в кадастре.

«И после этого гражданин обращается с заявлением о направлении технического плана на гараж и представлении земельного участка в орган местного самоуправления. Департамент имущественных и земельных отношений документ готовит распоряжение и направляет на государственную регистрацию прав собственника на гараж и земельный участок. И соответственно выдаем результат зарегистрированного права собственника на гараж и земельный участок», − резюмировал Алексей Дворников.

Однако примерно в 13% случаев заявителям отказывают. Основные причины отказа − гаражи не соответствуют критериям амнистии (например, возведены после 2004 года) или используются не по целевому назначению, например, под автосервисы или мойки.

Заместитель директора департамента земельных отношений Ирина Чунарева подчеркнула, что, возможно, программу продлят, как это было с дачной амнистией. «Мы ежегодно обновляем перечень объектов и кооперативов, чтобы ускорить процесс. Кроме того, есть вероятность продления программы, как это было с дачной амнистией», − рассказала замдиректора.

Вопросы о возможном сносе гаражных кооперативов для развития городской территории остаются открытыми. Как пояснил Алексей Дворников, они находятся в ведении департамента архитектуры и градостроительства. «Не совсем, наверное, вопрос по компетенции к нашему департаменту. Есть такие наработки, что развивают территорию в рамках комплексного развития территории, так называемого КРТ. <…> Есть предложения от инвесторов, обсуждаются разные варианты использования территорий в рамках комплексного развития. Однако решения по конкретным участкам пока не приняты», − добавил он.

Как оформить гараж и землю в собственность − в обзоре siapress.ru.