Минтруд предложил учитывать банковские обороты семей при назначении единого пособия

С апреля 2027 года банковские обороты семьи могут начать учитывать при назначении единого пособия на детей по всей России. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на законопроект Минтруда.

Сведения о движении денег планируют получать без справок от граждан. Допустимый объем поступлений не должен превышать удвоенный общий доход семьи за год. В доход войдут зарплаты, пособия, премии, поступления от самозанятости и другие выплаты.

Если оборот по счетам не превысит установленный лимит и семья будет соответствовать остальным требованиям, пособие назначат. Переводы между родственниками, кредиты, налоговые вычеты и подтвержденные доходы от продажи имущества при расчете учитывать не будут.

С 1 января по 1 апреля 2027 года сведения предлагают собирать только для анализа. В этот период банковские операции не повлияют на решение о назначении выплаты.

Подобный порядок уже тестируют в Московской области, Югре и ЯНАО. В Минтруде пояснили, что единое пособие предназначено малообеспеченным семьям и направлено на снижение бедности.

Ранее мы рассказывали, что в Югре в течение 2026 года тестируют новый порядок назначения единого пособия. В рамках эксперимента Социальный фонд запрашивает у банков и налоговой службы сведения о счетах и операциях совершеннолетних членов семьи.