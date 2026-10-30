Студентка из Сургута получила стипендию Ханты-Мансийского НПФ за успехи в учебе и науке

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Регина Хабибуллина из Сургутского государственного университета стала стипендиаткой программы «Инвестиции в Будущее». За успехи в учебе и научных исследованиях она будет получать 120 тысяч рублей в год.

Регина учится на четвертом курсе по специальности «Экономическая безопасность». Ее средний балл – 4,97. Среди достижений – победы и призовые места во всероссийских олимпиадах, участие в научных конференциях и кейс-чемпионате «Газпром нефти».

В научной статье студентка исследовала влияние внешней торговли на экономическую безопасность России. Она проанализировала показатели экспорта и импорта за 2015-2023 годы и рассмотрела, как изменения внешнеторговых показателей отражаются на доходах государственного бюджета и устойчивости экономики к санкциям, кризисам и колебаниям мировых цен.

«Стипендия Ханты-Мансийского НПФ – это признание моих стараний в учебе и дополнительная мотивация развиваться. Такая поддержка поможет мне больше сосредоточиться на научных исследованиях, углублять знания в области экономики и финансовой безопасности и готовиться к профессиональной деятельности», – рассказала Регина.

Ханты-Мансийский НПФ поддерживает студентов Югры по программе «Инвестиции в Будущее» с 2023 года.

«Негосударственные пенсионные фонды управляют средствами, которые люди накапливают в течение многих лет. Это требует от специалистов умения оценивать финансовые риски, обеспечивать надежный контроль и принимать взвешенные решения. Именно такие компетенции развивает Регина Хабибуллина. Поэтому для Ханты-Мансийского НПФ важно поддерживать перспективных студентов и способствовать подготовке квалифицированных специалистов для финансовой отрасли Югры», – отметила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова.

Справка. Ханты-Мансийский НПФ работает с 1995 года. Осуществляет пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное страхование и формирование долгосрочных сбережений. Клиентами организации являются около 370 тысяч человек.

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АО "Ханты-Мансийский НПФ"