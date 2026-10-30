В спортзале Сургутской технологической школы вместо привычных мячей и снарядов появились бассейны. В них − кольца, рамки и цветные метки, а у бортика − школьники, которые по очереди берут пульты и отправляют подводных роботов на трассу. Им нужно пройти заданный маршрут, не задеть препятствия и уложиться во время.

Так в Сургуте впервые проходит отборочный этап Международного чемпионата по подводно-исследовательскому спорту IFURS. С лета 2026 года Сургутская технологическая школа стала региональным представителем чемпионата и единственной площадкой в Югре, где проводят такой отбор.

На соревнования приехали школьники из пяти городов Югры. На открытии организаторы объявили о 98 участниках, 58 командах и 12 образовательных организациях. Причем возраст участников очень разный: за пульты подводных аппаратов становятся и младшеклассники, и ребята 15-17 лет.

Перед стартом детям подробно объясняют маршрут. Так, например, командам помладше нужно пройти через рамку, несколько раз обогнуть препятствия, нужной стороной робота коснуться цветной метки и вернуться обратно. За ошибки прибавляют штрафные секунды: пять − за касание препятствия, больше − за неправильное прохождение участка. На выполнение задания отводится ограниченное время.

Со стороны это кажется обычной гонкой радиоуправляемых моделей − только под водой. Но за каждым движением аппарата стоят навыки, которые дети получают на занятиях по робототехнике: они учатся программировать, конструировать и управлять техникой. Чем старше участники, тем сложнее задачи.

«Наши дети сегодня не просто создают игрушки, играют с ними. Они решают очень серьезные инженерные задачи: программируют, конструируют, проектируют, управляют подводными аппаратами в условиях, приближенных к реальным исследованиям», − рассказала директор Сургутской технологической школы Оксана Финадеева.

Лаборатория подводной робототехники появилась в школе около двух лет назад. Заниматься здесь могут дети практически с начальных классов и до выпуска. По словам руководства школы, направление быстро заинтересовало учеников, а теперь школьники получили возможность участвовать в отборе международного чемпионата, не выезжая за пределы города.

Пока одни команды только готовили роботов и разбирались с трассой, другие уже успели получить первые награды. К моменту официального открытия завершились соревнования среди участников 7-8 и 15-17 лет.

Для победителей сургутский этап − не последний. Лучшие участники смогут представить Югру на следующем этапе чемпионата в Санкт-Петербурге в 2027 году.