Какие проекты профинансирует программа «Сотрудничество» в Югре

Субсидируемые авиарейсы, строительство социальных объектов и поддержка семей останутся главными направлениями программы «Сотрудничество» Югры, Тюменской области и Ямала. Совместный проект трех регионов действует уже более 20 лет. О его приоритетах губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал на ежегодной пресс-конференции.

Одним из примеров сотрудничества стал второй мост через Обь в районе Сургута. Переход, открытый в 2025 году, сформировал южный обход города, сократил дорогу в сторону Нижневартовска и связал Тюменскую область, Югру и Ямал единой автомагистралью.

В трехлетнем бюджете также сохранят финансирование субсидируемых рейсов между Тюменью и девятью муниципалитетами округа. Кроме того, в 2025 году появилось прямое авиасообщение между Ханты-Мансийском и Салехардом.

За счет программы строят акушерский корпус в Нягани и школу в Советском. Средства также направляют на помощь участникам СВО, старшему поколению и многодетным семьям, включая организацию детского отдыха в Тюменской области.

Ранее siapress.ru писал о том, что Югра более чем втрое расширила перечень субсидируемых авиамаршрутов в Тюмень. Льготные рейсы связали областной центр с Ханты-Мансийском, Ураем, Когалымом, Няганью и другими территориями округа.