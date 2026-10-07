В Сургуте обсудят теплый переход к платформам железнодорожного вокзала

С 12 октября по 10 ноября сургутяне смогут принять участие в общественных обсуждениях второго этапа реконструкции железнодорожного вокзала. Как сообщает «Стройкомплекс Югры», проект включает крытый теплый переход над путями, обновление платформ и благоустройство привокзальной площади. На обсуждение организаторы представят предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Переход соединит здание вокзала с пассажирскими платформами. Проектировщики предусмотрели отопление, круглогодично работающие лифты для маломобильных пассажиров и отдельный сход на островную платформу №2.

На платформах проект предусматривает навесы, скамейки, табло с расписанием и навигацию. На привокзальной площади — места для автобусов и проход от здания до посадочной площадки под навесом.

Строители планируют работать днем. По расчетам проектировщиков, шум у ближайших жилых домов не превысит допустимых значений.

Жители могут направить замечания через сайт администрации Сургута или платформу обратной связи на «Госуслугах». В первые семь календарных дней после публикации материалов горожане также вправе предложить провести слушания. Предварительные материалы доступны на сайте городской администрации.

Ранее siapress.ru сообщал, что готовность нового железнодорожного вокзала Сургута достигла 26%, а открытие запланировано на 2028 год. По данным окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта, до конца 2026 года строители должны полностью возвести каркас здания.