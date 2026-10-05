Зарплатные предложения в Югре за лето выросли на 15%

Югра стала лидером среди регионов Урала по росту зарплатных предложений: за год медиана увеличилась на 15%, или на 13,7 тысячи рублей, до 104,3 тысячи. Такие результаты получили аналитики hh.ru, сравнив вакансии за третий квартал 2026 года с аналогичным периодом прошлого года.

По размеру предлагаемых зарплат округ занимает второе место после Ямала, где медиана достигла 146,1 тысячи рублей. Далее следуют Свердловская область — 84,6 тысячи, Тюменская — 80,8 тысячи, Челябинская — 79,4 тысячи и Курганская — 77,8 тысячи рублей.

На Ямале зарплатные предложения за год выросли на 14%, в Свердловской и Челябинской областях — на 7%, в Тюменской — на 6%, в Курганской — на 3%.

«Уровень зарплатных предложений менялся не только в зависимости от региона, но и от формата занятости. Наиболее выраженная динамика роста зафиксирована в сегменте подработки, здесь работодатели увеличили оплату на 90%, до 190 000 руб. При этом спрос на таких сотрудников за год вырос почти в восемь раз, а по итогам третьего квартала доля таких вакансий достигла 3% от общего числа предложений о работе на Урале. Предложения для вахтовых сотрудников увеличились на 7%, до 181 700 руб., на этот формат приходится 22% вакансий на Урале. Полная занятость, несмотря на то что является самым распространенным форматом трудоустройства и охватывает 69% всех вакансий, продемонстрировала более умеренный рост — на 4%, до 72 800 руб.», — прокомментировала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Среди кандидатов с разным стажем наиболее заметно выросли предложения для специалистов с опытом от трех до шести лет — на 10%, до 134,5 тысячи рублей. Для соискателей без опыта рост составил 1%, до 64,1 тысячи рублей. Эти показатели относятся к Уралу в целом.

Ранее siapress.ru рассказывал о дефиците поваров, врачей и сварщиков на рынке труда Югры осенью 2026 года. По данным hh.ru, работодателям также не хватает сотрудников розницы и производственного персонала.