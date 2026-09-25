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​Билайн запустил «Детский режим интернета» для безопасности самых юных пользователей

У Билайна теперь есть бесплатная услуга «Детский режим интернета»

​Билайн запустил «Детский режим интернета» для безопасности самых юных пользователей
Фото Magnific

Теперь клиентам Билайна доступна бесплатная услуга фильтрации нежелательного контента в мобильной сети. Родители могут включить ее для обеспечения веб-безопасности своих детей или пожилых родственников. Фильтрация происходит на стороне оператора без установки дополнительных программ или приложений. «Детский режим интернета» работает в сети Билайна том числе в поездках по России, а также в национальном и международном роуминге.

Услуга блокирует доступ к ресурсам с шокирующим и потенциально вредоносным контентом:

  • сайтам для взрослых;
  • сервисам знакомств;
  • немодерируемым форумам и сайтам с нецензурным контентом;
  • онлайн-казино, сервисам ставок и прочим игровым системам;
  • интернет-магазинам алкоголя и табака и сайтам соответствующей тематики;
  • сайтам, содержащим информацию о наркотиках;
  • ресурсам с пропагандой агрессии, расизма и терроризма;
  • вредоносным, фишинговым и прочим мошенническим сайтам;
  • ресурсам и материалам, внесенным в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

У клиента в «детском режиме» на подобных сайтах появляется информация о блокировке. База регулярно пополняется и обновляется.

Подключить услугу можно в личном кабинете либо мобильном приложении Билайна в разделе «Безопасность» или «Цифровая семья». Клиент, на номер которого она оформляется, должен будет подтвердить ее подключение по СМС.

Петр Алферов, директор по управлению данными Билайна:

«Современный человек уже в очень раннем возрасте выходит в киберпространство и быстро обретает в нем самостоятельность. Это прямое требование времени и естественный порядок вещей, так что запреты здесь не работают. Но родители могут — и должны — поддерживать своих детей онлайн и оберегать их от всевозможных киберугроз, способных не только омрачить их первые шаги, но и создать проблемы всей семье. Как раз для такой бережной защиты мы и разработали наш “Детский режим интернета”».

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25 сентября в 17:40, просмотров: 265, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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