В Сургуте годами не могут отремонтировать дорогу возле медицинской лаборатории

Небольшой участок дороги возле КДЛ (Клинико-диагностическая лаборатория) на Комсомольском проспекте, 36/1 в Сургуте несколько лет остается без ремонта и уборки. При этом дорогой регулярно пользуются посетители лаборатории, в том числе пожилые люди, беременные женщины и люди с инвалидностью, сообщает горожанка Екатерина С.

«Мы неоднократно писали по поводу небольшого участка дороги, расположенного около лаборатории для сдачи анализов на Комсомольском проспекте, 36/1. Данный участок приносит огромные проблемы: летом покрытие в ужасном состоянии – ямы, зимой он не чистится. Уже на протяжении нескольких лет пишем – толку нет», – указала сургутянка в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

Ранее в ответ на одно из обращений горожанке сообщили, что территория включает два земельных участка. Один прилегает к строению Сургутской городской клинической поликлиники №2, второй относится к электросетевому комплексу. В состав общего имущества многоквартирных домов они не входят, поэтому УК не имеет оснований ремонтировать или убирать эти территории.

На обращение отреагировали и в администрации Сургута: «К сожалению, этот земельный участок не находится в муниципальной собственности, поэтому закон не позволяет нам направлять на его ремонт бюджетные средства – это было бы нецелевым расходованием денег, за которое предусмотрена строгая ответственность».

При этом мэрия обратилась к социальным партнерам с просьбой привести участок в порядок в рамках благотворительной инициативы. Однако обязать их выполнить работы или установить сроки администрация не может.

Кроме того, о необходимости привести территорию в надлежащее состояние проинформировали и собственника электросетевого комплекса.

Проблема территорий, которые фактически используются горожанами, но не обслуживаются ни муниципалитетом, ни УК, в Сургуте возникает не впервые. Ранее СИА-ПРЕСС рассказывал о дворах, выпавших из обслуживания. Тогда в администрации признавали наличие проблемы: часть территорий после межевания перестала входить в состав общего имущества домов, а муниципалитет не мог обслуживать их за счет бюджета.

Еще один похожий вопрос возник после ухода управляющей компании «Градсервис». Весной 2026 года для семи сургутских домов подбирали новые управляющие компании, поскольку прежняя организация прекратила управление ими.