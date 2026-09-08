В Думе Сургута рассказали о судьбе спорткомплекса в 44 микрорайоне

В 44 микрорайоне Сургута частный инвестор приступил к проектированию спортивного комплекса. Земельный участок ему уже предоставили. Об этом стало известно на заседании комитета Думы Сургута по социальной политике.

Вопрос о судьбе давно обсуждаемого объекта поднял депутат Дмитрий Нечепуренко. Он спросил, какие спортивные комплексы город планирует строить после завершения пяти объектов, реализуемых по концессионным соглашениям.

В администрации пояснили, что новых спортобъектов, которые прямо сейчас можно было бы начать строить по концессии, нет. Однако для площадки в 44 микрорайоне появился другой вариант – проектом занимается частный инвестор.

При этом на участке есть сложности с инженерными сетями. Кроме того, этот же инвестор сейчас занимается строительством спорткомплекса с искусственным льдом в Хоззоне, поэтому основные силы пока направлены туда.

«Я думаю, что в следующем году будет динамика и по 44 микрорайону», – отметили в администрации.

Нечепуренко напомнил, что появления спорткомплекса жители ждут уже несколько лет: «Очень хотелось бы, чтобы в 44 микрорайоне в ближайшие два года появился объект. Мы очень долго его обещали своим избирателям. Ну и в целом обсуждаем его тоже очень долго. Очень надеюсь, что он будет реализован».

Напомним, в начале сентября стало известно, что строительство муниципального спорткомплекса с игровыми залами и бассейном в 44 микрорайоне не обеспечено финансированием на 2027-2028 годы. В администрации тогда поясняли, что потребность в объекте остается в программе, а возможность его реализации рассмотрят при появлении дополнительных источников финансирования.

Сам спортобъект в 44 микрорайоне обсуждается как минимум с 2022 года. Тогда власти предлагали построить на улице Шидловского крытую арену с искусственным льдом площадью около 3,5 тысячи квадратных метров и пропускной способностью 80 человек в час. Проект хотели реализовать по концессии, а средства на его финансирование, как заявляли в администрации на тот момент, были предусмотрены.