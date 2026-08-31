В Югре спрос на подработку вырос в 11,4 раза

В Югре работодатели за год увеличили число вакансий с возможностью подработки в 11,4 раза — до 1,5 тысячи предложений по итогам января-августа 2026 года. Это один из самых заметных темпов роста среди регионов УрФО, следует из исследования рынка подработки.

В целом по Уральскому федеральному округу за восемь месяцев работодатели открыли более 8,5 тысячи таких вакансий. По сравнению с тем же периодом 2025 года спрос вырос в 4,8 раза.

Быстрее всего после Югры количество предложений увеличивалось в Курганской области — в 8,3 раза, ЯНАО — в 7,1 раза и Челябинской области — в 6,1 раза. Больше всего вакансий с подработкой в абсолютных цифрах разместили работодатели Свердловской области — 2,8 тысячи. В Тюменской области их количество достигло 1,4 тысячи, увеличившись в 3,4 раза.

Большинство таких предложений рассчитаны на массовый персонал: 74% вакансий доступны кандидатам без опыта. Чаще всего дополнительную занятость предлагают курьерам и почтальонам — на них приходится 41% предложений. Водители-экспедиторы занимают 7%, упаковщики, комплектовщики и маркировщики — 4%, разнорабочие — 3%.

При этом подработку все чаще предлагают и квалифицированным сотрудникам. В 17% вакансий требуется опыт до трех лет, еще в 9% — от шести лет. Среди востребованных специалистов встречаются врачи, машинисты, повара, педагоги, сварщики, инженеры-конструкторы и монтажники.

Самая высокая медианная предлагаемая зарплата среди перечисленных профессий зафиксирована у курьеров и почтальонов — 190 тысяч рублей. Водителям-экспедиторам предлагают 179,9 тысячи рублей, машинистам — 150 тысяч, инженерам ПТО и сметчикам — 125 тысяч, инженерам-конструкторам и проектировщикам — 120 тысяч рублей.