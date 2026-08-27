В Тюмени состоялся первый всероссийский форум волонтеров «Патриоты России»

В Тюмени состоялся первый всероссийский форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России». Площадка объединила свыше 500 участников из 48 регионов страны. Мероприятие стало продолжением проекта «Патриоты Урала», который в начале 2026 года по поручению президента Владимира Путина получил федеральный статус.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал форум встречей единомышленников, которых объединяют общее дело и принципы – помощь участникам СВО и их семьям, патриотическое воспитание, информационное и идейное противостояние антироссийским силам.

«Мы обменялись ценным опытом и эффективными практиками. Мы больше узнали друг о друге. Мы стали еще более сплоченными», – отметил Александр Моор.

В рамках форума впервые была вручена всероссийская премия «Патриоты России». На соискание поступил 251 проект из 41 региона, победителями стали 18 инициатив в семи номинациях. Три проекта из Тюменской области также получили награды: акция «Лоскутное одеяло Победы» Жанары Саткеевой, проект «Плечом к плечу – всегда на равных» Марины Цуркану и программа социализации семей участников СВО «СВОи квартирники» Юлии Петренко.

Также на площадке форума работала выставка достижений уральских производителей народного военно-промышленного комплекса. Свою продукцию представили 11 предприятий и общественных объединений со всего УрФО – средства бронезащиты, беспилотные летательные аппараты, наземные боевые дроны, электронное оборудование, системы дистанционного минирования, средства ПВО и безэкипажные катера. Тюменскую область на выставке представляли три организации.

Губернатор поблагодарил полномочного представителя президента в УрФО Артема Жогу за доверие, а всех участников – за внимание к Тюменской области и бесценный опыт.