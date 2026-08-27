Каждый второй россиянин поставил родителям самозапрет на кредиты

«Финансовыми директорами» для своих родителей или старших родственников считают себя 46% участников нового исследования. Каждый третий уверен в навыках близких по управлению деньгами. А с каждым пятым старшее поколение обсуждает крупные покупки заранее. Такими результатами поделились в ВТБ по итогам опроса полутора тысяч жителей 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. жителей.

Исследование провели в августе и оказалось, что 49% респондентов для безопасности поставили старшим родственникам самозапрет на кредиты, 14% отключили снятие денег без карты, 19% поставили лимиты. Россияне заявили, что подключают сразу несколько ограничений. Две трети таких пользователей находятся в возрасте 30-60 лет. А ограничение на досрочное снятие вклада устанавливают преимущественно 60–70-летние клиенты.