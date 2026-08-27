Четыре новые школы и детский сад откроют в Тюменской области к 1 сентября

В преддверии нового учебного года губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с педагогами на региональном форуме «Призвание 2026». В центре обсуждения – итоги прошедшего учебного года, главные вызовы времени и решения, которые уже сегодня меняют систему образования к лучшему.

Ко Дню знаний в регионе распахнут двери четыре новые современные школы и один детский сад. Еще четыре учреждения откроются после комплексного капитального ремонта, сообщил глава региона.

В поселке Винзили Тюменского округа, а также в трех микрорайонах Тюмени – Березняковском, Ямальском-1 и на улице Красных Зорь – 1 сентября начнут работу новые школы. Школа на Красных Зорь рассчитана на детей с особенностями здоровья. Всего это более 4,3 тысячи новых учебных мест. В Березняковском микрорайоне откроется первая в регионе школа с собственной обсерваторией – на ее крыше уже установлен модуль с мощным телескопом, которым можно управлять прямо из класса. Готовность объекта составляет 90 процентов.

В жилом комплексе «Ново-Комарово» в Тюмени откроется детский сад на 520 мест. Его строительство завершится к сентябрю.

После капитального ремонта откроются еще четыре образовательных учреждения. В их числе – Детская школа искусств в Тобольске, где 100 воспитанников вернутся в обновленное здание и начнут обучение по трем программам, а также школа №31 в Ишиме, ремонт в которой ведется с опережением графика.

Всего в этом году за парты в школах Тюменской области сядут свыше 256 тысяч учеников – на 3,3 тысячи больше, чем в 2025 году. До конца года в регионе планируют открыть еще две небольшие школы, которые придут на смену деревянным зданиям.

«Главная наша цель – чтобы наши дети выросли умными, мыслящими и настоящими патриотами России. Именно это обеспечит достойное будущее нашего региона и всей страны», – подчеркнул Александр Моор.