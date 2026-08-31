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В Югре на остановках нельзя будет купить сигареты и вейпы

В Югре с 1 сентября запретят продавать сигареты и вейпы на остановках

В Югре на остановках нельзя будет купить сигареты и вейпы
Фото Magnific

С 1 сентября на остановках городского и пригородного транспорта в Югре перестанут продавать сигареты, вейпы и другую никотинсодержащую продукцию. Запрет вводится по всей России, сообщает канал «Стройкомплекс Югры». Ограничения распространяются на сигареты, вейпы, кальяны и устройства для их потребления. Соответствующие поправки внесены в федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма.

Предусмотрено одно исключение. Киоск на остановке сможет продолжить торговлю, если он является единственной точкой продажи такой продукции во всем населенном пункте.

Ранее продавать табак запрещалось непосредственно в общественном транспорте, на вокзалах, в аэропортах, портах и на станциях метро. Остановочные пункты в этот перечень не входили, хотя курение на них уже запрещено.

Законопроект внесла Законодательная дума Хабаровского края, Госдума приняла его в декабре прошлого года. Авторы инициативы обращали внимание, что покупатели нередко начинают курить сразу около остановочного павильона, из-за чего дымом вынуждены дышать ожидающие транспорт люди, в том числе дети.

С 1 октября правила торговли табачной и никотинсодержащей продукцией станут строже: для розничной и оптовой продажи потребуется лицензия. Кроме того, с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года регионам в рамках эксперимента разрешат полностью запрещать продажу вейпов и жидкостей для них.

По данным канала, в 2025 году жители Югры совершили почти 50 млн поездок на городских, пригородных и межмуниципальных автобусах. Перевозчики выполнили более 1,9 млн рейсов.


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Сегодня в 17:18, просмотров: 256, комментариев: 0
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