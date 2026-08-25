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Югорчанка увела у работодателя 11 миллионов рублей, но отделалась условным сроком

Жительница Ханты-Мансийска получила условный срок за хищение более 11 млн рублей

Югорчанка увела у работодателя 11 миллионов рублей, но отделалась условным сроком
Фото Magnific

24-летнюю жительницу Ханты-Мансийска приговорили к шести годам лишения свободы условно за хищение более 11 млн рублей у коммерческой организации. Испытательный срок составил четыре года, дополнительно ей назначили штраф в 300 тысяч рублей. Об этом сообщили суды Югры.

Суд установил, что женщина, работая в коммерческой организации, проводила банковские операции и присваивала деньги компании. Для этого она получала от сторонних лиц электронные средства платежа, перечисляла похищенные средства на их счета, обналичивала деньги и распоряжалась ими по своему усмотрению.

В суде обвиняемая признала вину, раскаялась и добровольно вернула более 9,5 млн рублей.

Иск о возмещении оставшегося ущерба на сумму 1,8 млн рублей суд удовлетворил полностью.

Женщину признали виновной в семи эпизодах присвоения в крупном и особо крупном размерах, а также двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Приговор пока не вступил в законную силу.


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Сегодня в 11:26, просмотров: 294, комментариев: 0
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