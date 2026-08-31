Звездопад Ауригиды появятся над Югрой в ночь с 31 августа на 1 сентября

В ночь с 31 августа на 1 сентября жители Югры смогут увидеть редкий метеорный поток Ауригиды. В этом году ожидается от пяти до десяти метеоров в час. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Ауригиды связаны с кометой Киесса, которая совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 2-2,5 тысячи лет.

Лучшее время для наблюдений – с 2:00 до 4:30 по московскому времени. Смотреть следует на северо-восток. При этом яркая Луна может помешать увидеть слабые метеоры, поэтому астроном советует выбрать темное место вдали от городской засветки.