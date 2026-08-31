Школы и детские сады Сургута начнут подключать к отоплению 1 сентября

С 1 сентября в школах, детских садах и других социальных учреждениях Сургута начнут подключать отопление. О готовности к подаче тепла на объекты сообщили в пресс-службе СГЭС.

В западном жилом районе отопление включат в школе №9 и детских садах «Мишутка», «Сибирячок» и «Волчок». В восточной части города тепло подадут в детские сады «Белочка» и «Журавушка».

При этом отопительный сезон в жилых домах начнется позже. По общему правилу тепло в многоквартирные дома подают, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 градусов и ниже в течение пяти дней подряд.