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Организаторы подготовили более 7 тысяч призов для участников фестиваля «Югра вместе!»

В Югре в сентябре пройдет фестиваль «Югра вместе!» во всех муниципалитетах

Организаторы подготовили более 7 тысяч призов для участников фестиваля «Югра вместе!»
Фото югравместе.рф

В сентябре во всех муниципалитетах Югры пройдет фестиваль «Югра вместе!», в программу которого войдут концерты, спортивные состязания, ярмарки, гастрономические площадки и экологические акции. Для участников также подготовили викторину с более чем 7 тысячами призов, сообщает АНО «Дом народов Югры».

Фестиваль организовали по инициативе Ассамблеи народов России. Его приурочили к Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре. Программа рассчитана на жителей разных возрастов и включает образовательные, культурные, спортивные, медицинские и экологические направления.

Любители активного образа жизни смогут присоединиться к состязанию «Битва характеров. Будь первым». Детские, молодежные, семейные и ветеранские коллективы выступят в конкурсе «Битва хоров. Голоса поколений».

Отдельную часть программы посвятят кухне народов России. Гостям представят традиционные блюда ханты и манси, а также продукцию местных производителей. На открытых площадках будет работать полевая кухня.

Во время фестиваля также откроются ярмарки, где можно будет приобрести сувениры, изделия ручной работы и сельскохозяйственную продукцию. Для посетителей проведут мастер-классы.

Еще одной частью программы станет викторина об истории Югры. Отвечать на вопросы можно всей семьей, однако участвовать в розыгрыше смогут только совершеннолетние жители после активации QR-кода. Организаторы сообщили, что для участников подготовлено более 600 тысяч подарков, а призовой фонд насчитывает свыше 7 тысяч призов. Победителей определят случайным образом.

Экологическая программа фестиваля включит субботники, посадку деревьев, сбор вторсырья и использованных батареек. Ее дополнят тематические мастер-классы и лекции.

Кроме того, в одном из городов Югры планируют концерты звезд российской эстрады. Имена артистов организаторы пока не раскрывают. Программу мероприятий для каждого города и района разместят на портале югравместе.рф.


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Сегодня в 19:45, просмотров: 307, комментариев: 0
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