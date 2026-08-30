Погода в Сургуте на неделю: потепление к выходным до +20 градусов и гроза

В Сургуте предстоящая неделя будет прохладной и преимущественно дождливой, однако к ее завершению заметно потеплеет. Согласно прогнозу, с 30 августа по 5 сентября дневная температура постепенно повысится с +9 до +20 градусов.

В начале недели ночами ожидается около +4...+7 градусов, к пятнице-субботе воздух будет остывать уже только до +10...+12. Осадки возможны в большинство дней, но их интенсивность будет различаться.

Самым теплым днем станет суббота, 5 сентября, когда температура поднимется до +20 градусов. Одновременно синоптическая картина ухудшится: ожидается гроза и ливень — в течение дня на город выпадет более 6 мм осадков.