​Югра утвердила меры поддержки для аспирантов и научных руководителей

В Югре вводится новая мера государственной поддержки молодых учёных. Соответствующее постановление о выплатах для аспирантов и их научных руководителей подписал губернатор автономного округа Руслан Кухарук.

Как пояснила и. о. директора департамента образования и науки Югры Снежана Возняк, инициатива реализуется во исполнение поручения главы региона по итогам встречи с аспирантами, студентами и молодыми учёными.

«Проект постановления разработан во исполнение поручения губернатора автономного округа по итогам проведённой встречи с молодыми учёными, аспирантами и студентами в целях стимулирования подготовки молодых научных кадров в регионе и закрепления их в регионе», — отметила она.

В соответствии с новым постановлением:

200 тысяч рублей смогут получить аспиранты, обучающиеся в вузах Югры и защитившие кандидатскую диссертацию в течение первого года после окончания аспирантуры.

100 тысяч рублей полагается научным руководителям — преподавателям с учёной степенью, работающим в организациях округа по основному месту или по совместительству, которые были официально назначены руководителями аспирантских научных работ.

Руслан Кухарук подчеркнул, что мера направлена на создание комфортных условий для жизни и работы молодых исследователей: «Мы утверждаем проект, который направлен на поддержку научных деятелей и аспирантов из Югры. На встрече в Сургутском государственном университете мы договорились о создании условий для поддержки талантливых молодых учёных, занимающихся преподавательской деятельностью. Эти меры помогут создать комфортные условия для их проживания и работы в регионе».

По словам Снежаны Возняк, Югра стала одним из первых регионов России, где вводится подобная форма финансового стимулирования в рамках программ научно-технологического развития.