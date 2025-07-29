Названы самые высокооплачиваемые вакансии в ХМАО в июле

По данным исследования hh.ru, в Югре в регионе было открыто более 380 вакансий с предлагаемой заработной платой от 200 тысяч рублей и выше. Это существенно выше средней по региону зарплаты, которая по итогам июня составила 81,3 тысячи рублей.

Наиболее часто высокие зарплаты работодатели предлагали:

водителям — 30% всех вакансий с доходом от 200 тыс. рублей,

курьерам — 12%,

врачам — 8%.

Наибольшее число таких предложений зафиксировано в сферах:

перевозки, логистика, склад, ВЭД — 27%,

розничная торговля — 9%,

строительство и недвижимость — 9%,

информационные технологии и интернет — 6%.

В десятку самых высокооплачиваемых вакансий в Югре по версии hh.ru за июль вошли:

Стоматолог-хирург-имплантолог — от 400 000 до 1 000 000 ₽ в месяц Руководитель строительного проекта — до 450 000 ₽ Директор универсального дополнительного офиса — от 350 000 ₽ Управляющий директор дилерского центра — от 350 000 ₽ Главный технолог — от 350 000 ₽ Автомаляр — от 300 000 ₽ Руководитель отдела продаж новых автомобилей — от 300 000 ₽ Руководитель отдела продаж в стоматологию — от 300 000 ₽ Руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом — от 300 000 ₽ Электрогазосварщик — от 260 000 ₽ (до вычета налогов)

Эксперты отмечают, что на фоне сохраняющейся высокой конкуренции на рынке труда, работодатели готовы предлагать высокие оклады в обмен на квалификацию, опыт и готовность к интенсивной работе.