В Югре составили список самых дефицитных специальностей лета

Этим летом на рынке труда Югры острее всего ощущается нехватка квалифицированных рабочих. Согласно данным hh.ru, наиболее дефицитными стали токари, фрезеровщики и шлифовщики: на одну вакансию в этих профессиях приходится всего 0,7 резюме. При том что нормальным считается соотношение не менее 4 резюме на одно предложение.

На фоне дефицита спрос на таких специалистов сопровождается высокими зарплатами. Медианная предлагаемая заработная плата для токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков достигла в округе 112,9 тыс. рублей — на 31,6 тыс. рублей выше средней по региону, которая составляет 81,3 тыс. рублей.

Среди других востребованных, но дефицитных профессий — повара, пекари и кондитеры (соотношение резюме к вакансиям — 1,0), маляры и штукатуры (1,3), продавцы-консультанты, мерчендайзеры, дворники (по 1,4), врачи (1,5), ветеринарные врачи (1,7), товароведы и операторы станков с ЧПУ (1,8).

Самыми высокооплачиваемыми среди дефицитных специалистов стали операторы станков с числовым программным управлением — им предлагают в среднем 174 тыс. рублей в месяц. Также заработки выше средней по региону фиксируются у маляров и штукатуров (155,2 тыс. рублей), монтажников (141,1 тыс.), автомехаников и автослесарей (118,2 тыс.), врачей (117,9 тыс.), медицинских представителей (98,2 тыс.).

Однако даже в условиях дефицита часть специалистов получают ниже средней по рынку. Так, фармацевтам-провизорам предлагают в среднем 70 тыс. рублей, ветеринарам — 65 тыс., администраторам магазина — 65,3 тыс., поварам и пекарям — 64,7 тыс., продавцам — 55 тыс., дворникам — 47,5 тыс., мерчандайзерам — 45,3 тыс. рублей.