​Фельдшер из Югры спас ребенка в отпуске за границей

Фельдшер территориального центра медицины катастроф Югры Артур Фаттахов во время отпуска в Турции оказал экстренную помощь пятилетнему мальчику.

Инцидент произошёл ночью в одном из отелей. Артур вышел на балкон и услышал характерный «лающий» кашель из соседнего номера. Заподозрив угрозу для жизни ребёнка, он тут же постучался к соседям, представился фельдшером и получил разрешение на осмотр. По симптомам и со слов родителей Артур определил: у мальчика, скорее всего, аллергический стеноз гортани второй степени — состояние, при котором резко сужается дыхательное горло.

В аптечке родителей фельдшер нашёл антигистаминное средство, рассчитал дозировку и дал препарат ребёнку. Чтобы облегчить дыхание, малыша переместили в ванную комнату, где с помощью горячей воды создали влажный пар — так называемый «тропический микроклимат».

Позже ребёнка доставили в местную больницу, где диагноз, поставленный фельдшером, был подтверждён. Через сутки мальчика выписали в стабильном состоянии.