В Югре число нападений безнадзорных собак за три года снизились на треть

ХМАО планирует в 2025 году снизить финансирование мероприятий по обращению с бездомными животными. Расходы на их отлов, транспортировку и содержание уменьшат на 1,7 миллиона рублей – с 248,5 млн в 2024 году до 246,8 млн в 2025‑м году. Решение связано с улучшением обстановки, рассказал ТАСС руководитель окружной ветеринарной службы Сергей Музафин.

«Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев: в 2024 году 248 млн 572,6 тыс. рублей, в 2025 году − 246 млн 883,7 тыс. рублей. Ситуация с безнадзорными животными в Югре оценивается как благополучная, имеющая тенденцию к улучшению. Так, принятые правительством Югры нормативные правовые акты позволили сократить нападения безнадзорных животных в Югре с 1 615 в 2021 году до 1 079 (на 33% меньше) в 2024 году, из них на 10% (снизилось количество нападений) на детей: в 2023 году зафиксировано 833 нападения, а в 2024 году − 760», − подчеркнул он.

По его словам, в регионе также сокращается сама популяция бездомных животных. Если по итогам 2023 года их насчитывалось 4 884, то в 2024‑м – уже 4 386, то есть на 10% меньше. За первые четыре месяца 2025 года отловлено свыше 1,8 тысячи бродячих животных.

Заместитель губернатора Югры Наталья Огородникова добавила, что таких результатов удалось добиться благодаря комплексным мерам: вакцинации животных, поддержке волонтеров и НКО, строгому контролю за работой муниципалитетов и просветительской работе с подрастающим поколением.

«Существенное противодействие муниципалитетам <…> оказывают несознательные граждане, которые прячут животных без владельцев во время рейдовых мероприятий, осуществляют их прикорм», − отметила замглавы.

Как отметила Огородникова, в регионе работает 24 приюта на 6 757 мест.

Ранее стало известно, что количество бездомных собак в Сургуте снизилось на 50% с 2021 года. С начала 2025 года, в соответствии с изменениями в законодательстве, отловленных животных больше не выпускают обратно на улицы после чипирования. Сейчас в городских приютах содержится примерно 750 собак.

При этом, за медпомощью в травматологическую больницу после укусов и царапин, полученных от животных, обратились 495 жителей Сургута. Такие данные за первое полугодие 2025 года опубликовала антирабическая служба Сургутской травмбольницы.

Среди пострадавших 154 ребенка в возрасте до 14 лет. На первом месте по числу нападений ‒ собаки. Пациенты жаловались:

в 183 случаях ‒ на бездомных собак,

в 111 ‒ на домашних.