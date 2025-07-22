​Губернатор Югры стал наставником участника федеральной программы «Время героев»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук присоединился к федеральной кадровой программе «Время героев» в роли наставника. Его подопечный — Павел Русин, подполковник, ветеран специальной военной операции, награждённый орденом Мужества и медалью «За отвагу».

Как отметил губернатор, несмотря на то, что он и Павел родом из разных регионов, их объединяет Тюменская область: именно там оба получили высшее образование и начали профессиональную карьеру.

Программа стажировки Павла Русина в Югре рассчитана на одиннадцать недель. «Уже прошли первые рабочие встречи с руководителями профильных региональных ведомств. Далее в планах – знакомство с деятельностью Правительства автономного округа, филиала Фонда «Защитники Отечества», личное участие в мероприятиях рабочей повестки для полного погружения в специфику нашего региона», — написал губернатор Югры.

Федеральная программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и направлена на подготовку нового поколения управленцев из числа ветеранов СВО.