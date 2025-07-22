Работники ХМАО хотят зарабатывать в среднем 80 тысяч рублей

Работники ХМАО стали рассчитывать на более высокие доходы. Медиана желаемой заработной платы в регионе сегодня составляет 80 тысяч рублей. Это на 10 тысяч больше, чем год назад, что соответствует росту на 14 %, отмечают экспертов hh.ru.

Для сравнения: в среднем по России зарплатные ожидания достигли 75,8 тысячи рублей, увеличившись на 22 % (на 13,8 тысячи рублей).

Сильнее всего за год подскочили ожидания у специалистов в сферах:

Сельское хозяйство − плюс 33,4 тыс. рублей (до 133,4 тыс.),

− плюс 33,4 тыс. рублей (до 133,4 тыс.), Добыча сырья − плюс 30 тыс. рублей (до 130 тыс.),

− плюс 30 тыс. рублей (до 130 тыс.), Производство и сервисное обслуживание − плюс 20 тыс. рублей (до 120 тыс.),

− плюс 20 тыс. рублей (до 120 тыс.), Строительство и недвижимость − плюс 20 тыс. рублей (до 120 тыс.),

− плюс 20 тыс. рублей (до 120 тыс.), Автомобильный бизнес − плюс 19,4 тыс. рублей (до 100 тыс.),

− плюс 19,4 тыс. рублей (до 100 тыс.), Рабочий персонал − плюс 19,3 тыс. рублей (до 100 тыс.).

Рост заметен и у специалистов в логистике (+17,5 тыс., до 90 тыс.), медицине и фармацевтике (+13,7 тыс., до 90 тыс.), а также в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга (+13,1 тыс., до 163,1 тыс.).

Наибольшие запросы сегодня у кандидатов на позиции в сферах стратегия, инвестиции и консалтинг (163,1 тыс. руб.) и высший и средний менеджмент (150 тыс. руб.).

Наименьший рост зарплатных запросов показали специалисты в сфере финансов и бухгалтерии (+2,7 тыс., до 81,6 тыс.) и туризма, гостиничного бизнеса и ресторанов (+4,1 тыс., до 50 тыс.). Самые скромные ожидания − в туризме (50 тыс.) и розничной торговле (56,2 тыс.).