​Тюменская область, Ямал и Югра — в числе лидеров России по уровню развития ипотеки

Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вошли в число регионов с самыми высокими темпами развития ипотечного кредитования. Об этом свидетельствуют итоги ежегодного рейтинга регионов России, подготовленного РИА Новости на основе данных за период с июня 2024 по май 2025 года.

Несмотря на общее падение на рынке ипотеки — по стране за первые пять месяцев 2025 года количество выданных кредитов сократилось на 51%, — Тюменская область заняла третье место в рейтинге. За год в регионе было выдано 23 ипотечных кредита на 1000 человек экономически активного населения. Эксперты отмечают, что область остаётся одним из наиболее экономически развитых регионов России, активно развивает жилищное строительство и сохраняет высокий уровень платёжеспособного спроса.

Ямало-Ненецкий автономный округ также показал устойчивые позиции и вошёл в десятку лидеров рейтинга. В округе темпы ипотечного кредитования сохраняются выше среднероссийских значений, что объясняется стабильной экономикой и развитым рынком труда.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра завершает десятку лидеров. Как отмечается в исследовании, Югра остаётся привлекательной территорией для жилья и инвестиций в недвижимость. Значительную роль играют доступность ипотечных продуктов, развитая банковская инфраструктура и меры региональной поддержки в жилищной сфере.

Всего в 41 субъекте РФ объёмы выдачи ипотеки оказались выше среднероссийского уровня (13,4 кредита на 1000 экономически активных жителей). Тюменский регион, включая автономные округа, стабильно демонстрирует высокие показатели в этой сфере.

Напомним, лидером рейтинга в третий раз подряд стала Республика Тыва, где на тысячу человек экономически активного населения зафиксировано 51 ипотечный кредит. Последние места заняли регионы Северного Кавказа. Разрыв между лидерами и аутсайдерами по уровню ипотечного кредитования составил более чем в 17 раз.