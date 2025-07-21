В Югре за выходные два пешехода получили травмы в ДТП

За минувшие выходные, 19 и 20 июля, в Югре зарегистрировали два ДТП с участием пешеходов. В обоих случаях водители сначала скрылись с места происшествия, но вскоре были пойманы полицией, сообщает пресс-служба окружной ГАИ.

Первое ДТП произошло вечером 19 июля в Нягани. По предварительным данным, 19‑летний водитель автомобиля «Daewoo» сдавал задним ходом и наехал на 59‑летнюю женщину.

На следующий день, 20 июля, похожий случай произошел в Белоярском: 46‑летний мужчина также попал под автомобиль, двигавшийся задним ходом.

В обоих происшествиях пешеходы получили травмы.