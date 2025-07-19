Югорчанам рассказали, когда Обь наполнится крупной рыбой

В Югре после нынешнего половодья ожидается особенно хороший улов. Такой прогноз дал директор института экологии растений и животных УрО РАН, ихтиолог Владимир Богданов в разговоре с «Вестником Сургутского района».

По его словам, весенние разливы рек создают отличные условия для нереста и роста рыбы: «Щука, карповые, окунь – для них всегда благоприятен разлив воды. Это значит, что будет очень много молоди. Увеличивается плодовитость, а также икристость».

Однако тем, кто мечтает о трофейных экземплярах, придется запастись терпением. Богданов отметил, что для того, чтобы рыба выросла до солидных размеров, потребуется пять-шесть лет.