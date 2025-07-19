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​Тревожная статистика: в Югре выросло число погибших при пожаре

В Югре за полгода сгорело 940 объектов

​Тревожная статистика: в Югре выросло число погибших при пожаре
Фото: МЧС России по ХМАО / vk.com

С января по июнь 2025 года на территории ХМАО произошло 940 пожаров. По данным региональных спасателей, в огне погибли 27 человек, среди них трое детей, еще 32 человека получили травмы, один из них – ребенок, сообщает пресс-служба МЧС России по округу.

Количество пожаров снизилось почти на 12%, а вот число погибших осталось на уровне 2024 года. При этом отмечается тревожная тенденция: количество травмированных детей увеличилось вдвое, а общее число погибших выросло на 17,4%. В то же время прямой ущерб сократился почти на 41%.

Больше половины всех возгораний (52%) – в жилом секторе. На транспорте случилось 11,9% пожаров, еще 15,4% на открытых территориях, где горели мусор и сухая трава.

В жилом фонде с начала года зафиксировано 230 пожаров в домах, где погибли 15 человек и пострадали 18. Часто горят также бани и сауны (20,2%) и садовые дома (16,1%).


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Сегодня в 12:54, просмотров: 78, комментариев: 0
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