В Югре в разгар июля ночные температуры уйдут в минус

С 19 по 21 июля в ХМАО сохранится неустойчивая погода. В эти дни регион ждут кратковременные дожди, местами грозы и сильные порывы ветра. В некоторых районах ночные температуры опустятся до минусовых значений, сообщили в окружном Гидрометцентре.

«19 июля: облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь. Днем в отдельных районах гроза. Ветер западной четверти ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью +7, +12 °С, местами до +2 °С, днем +14, +19 °С, местами до +8 °С», – говорится в сообщении.

20 июля ожидается облачная погода с прояснениями и местами кратковременные дожди. Ветер западный и северо‑западный 8-13 м/с, в отдельных районах днем порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +6, +11 °C, местами похолодает до +1 °C, днем +11, +16 °C.

Самая холодная ночь прогнозируется 21 июля: температура воздуха ночью опустится до +3, +8 °C, а в отдельных районах – до -2 °C. Днем потеплеет до +10, +15 °C, а местами температура поднимется до +20 °C.