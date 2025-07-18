​В Сургуте и Югре изъяли более семи тысяч нелегальных медицинских препаратов

В ХМАО завершилось крупное оперативно‑профилактическое мероприятие, которое было направлено на борьбу с незаконным оборотом медикаментов. За несколько недель сотрудники полиции и Росздравнадзора проверили 965 объектов – от аптек и медицинских центров до косметологических салонов, сообщает пресс-служба УМВД России по округу.

«За период акции проведено 440 проверочных рейдов, выявлено 23 административных правонарушения. Нарушения касались преимущественно отпуска лекарственных средств, реализация которых может производиться только по рецепту. Кроме того, задокументированы правонарушения по факту реализации медицинских препаратов без соответствующих сертификатов, обращения фальсифицированных, контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств, незаконного оборота сильнодействующих веществ», – указали в сообщении.

В Сургуте, например, сотрудники УМВД совместно с Росздравнадзором выявили сразу три административных нарушения. Из незаконного оборота изъяли медицинские изделия на сумму более 900 тысяч рублей.

Всего же по округу изъято свыше семи тысяч медицинских препаратов на общую сумму порядка 1 млн 383 тысяч рублей.