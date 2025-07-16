В Югре стартовал межрегиональный проект «Нум Хор»

В Сургуте дан старт первому в Югре межрегиональному медицинскому проекту «Нум Хор», направленному на практическое вовлечение студентов-медиков в работу учреждений здравоохранения. Участниками инициативы стали 34 студента медицинских вузов и колледжей из семи регионов России, включая Югру, Санкт-Петербург, Татарстан, Кемеровскую, Астраханскую, Свердловскую и Тюменскую области.

Название проекта — «Нум Хор» – в переводе с хантыйского языка означает «здоровый путь». Эта метафора отражает миссию проекта: формирование у будущих медиков навыков и понимания профессии в реальных условиях, вовлечение в командную работу и развитие чувства ответственности.

Практической площадкой для реализации инициативы стал город Сургут. Будущие врачи распределены по четырём ведущим медицинским учреждениям города:

Сургутская окружная клиническая больница — 8 студентов;

Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства — 8 студентов;

Сургутская клиническая травматологическая больница — 10 студентов;

Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии (Окружной кардиологический диспансер) — 8 студентов.

В течение июля и августа участники проекта будут трудиться на позициях санитаров, медицинских сестёр и братьев, медицинских статистиков. Все они предварительно прошли обучение и инструктаж. Работа будет проходить под наблюдением наставников — опытных врачей и представителей среднего медперсонала.

По словам руководителя Ханты-Мансийского отделения РСО Мурада Казиахмедова, целью проекта является не только содействие в трудоустройстве студентов, но и формирование у них профессионального сознания: «Мы хотим не просто дать студентам подработку, а показать настоящую сторону профессии, научить ответственности, вовлечённости, командной работе», — подчеркнул он.

Инициатива также служит решению стратегической задачи — привлечению молодых кадров в здравоохранение округа. Знакомство с высокотехнологичной медицинской базой Сургута, условиями труда и командой местных клиник может стать важным фактором при выборе места будущей работы после окончания обучения.

С напутственным словом к участникам проекта в формате видеосвязи обратилась заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Вице-премьер отметила значимость медицинских студенческих отрядов, их вклад в систему здравоохранения и гуманитарные миссии. «Вам предстоит трудиться в поликлиниках, больницах, санаториях и детских лагерях, в ФАПах и аптеках. Благодаря вам медицинскую помощь получат свыше одного миллиона человек. Вы — будущее российской медицины», — сказала она.

Ректор СурГУ Сергей Косенок, в свою очередь, подчеркнул значимость практики для профессионального становления студентов: «Для больниц — это снижение кадровой нагрузки, для студентов — возможность прикоснуться к реальной медицине с самого первого курса, со студенческой скамьи поработать в медицинском коллективе». Он пригласил студентов продолжить обучение в ординатуре СурГУ и реализовать научный потенциал в регионе.

Проект «Нум Хор» — это не только трудовой семестр, но и полноценная интеграционная программа. Студентов ждут творческие конкурсы, спартакиады, фестивали, а также встречи с руководителями округа и медучреждений. Это позволит не только обменяться опытом, но и создать среду единомышленников, в которой формируется новое поколение специалистов здравоохранения.

На торжественном открытии проекта, прошедшем в Сургутском государственном университете 15 июля, участникам вручили трудовые путёвки, а также провели круглый стол с главными врачами медучреждений. Руководители представили возможности своих клиник и обсудили перспективы профессионального роста в регионе.

Проект реализуется Ханты-Мансийским региональным отделением Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» при поддержке департамента здравоохранения Югры, департамента молодёжной политики, департамента образования и науки округа. Куратором инициативы выступает заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.