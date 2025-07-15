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В этом году объем ремонта дорог в Югре будет рекордным — Руслан Кухарук

​В Югре обновят более 300 километров дорог за три года

В этом году объем ремонта дорог в Югре будет рекордным — Руслан Кухарук
Фото t.me/depdorhos

На выездном заседании правительства под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука было поддержано внесение изменений в госпрограмму «Современная транспортная система». Как отметил глава региона, в течение трёх лет в округе планируют привести в нормативное состояние свыше 300 километров автодорог, включая региональные и местные трассы. Только в 2025 году на муниципальные дороги направлено более 10 миллиардов рублей.

По словам директора дептранса Югры Артёма Литвинова, корректировка программы позволит повысить эффективность её исполнения. Замгубернатора Азат Ислаев назвал объёмы дорожных работ беспрецедентными и поблагодарил главу округа за поддержку. Он подчеркнул, что, несмотря на занятость компаний на строительстве мостового перехода через Обь, работы по другим объектам также ведутся с опережением графика.

Руслан Кухарук призвал муниципалитеты завершить основные дорожные работы до начала нового учебного года и заранее планировать участие в федеральных программах на следующие периоды.


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Сегодня в 17:43, просмотров: 107, комментариев: 0
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