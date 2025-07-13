Жителей Югры ждут прохладные ночи и дождливые дни в начале недели

В Югре в ближайшие дни сохранится переменчивая погода с кратковременными дождями и комфортной температурой воздуха. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В понедельник, 14 июля, ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северных направлений 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, днем – от +19 до +24 °С.

Во вторник и среду, 15 и 16 июля, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные осадки. Ветер сменится на западный, его скорость составит 6-11 м/с. Температура ночью понизится до +9…+14 °С, днем ожидается +17…+22 °С.