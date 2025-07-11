16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,9029   EUR  91,4992  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Руслан Кухарук вместе со своими заместителями провел личный прием граждан

​Губернатор Югры провёл приём граждан

Руслан Кухарук вместе со своими заместителями провел личный прием граждан
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Губернатор Югры Руслан Кухарук провёл личный приём граждан по поручению президента Российской Федерации. В формате очного общения и видеосвязи были рассмотрены обращения шести жителей из пяти муниципалитетов округа. В мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной власти региона.

Темы обращений касались социальной поддержки, здравоохранения, культуры, состояния жилфонда и благоустройства. В частности, одна из заявительниц предложила внести изменения в законодательство автономного округа, расширив меры социальной поддержки многодетным семьям, в которых проживают дети с инвалидностью, не обучающиеся очно. Заместитель губернатора Всеволод Кольцов отметил значимость этой инициативы, подчеркнув, что она позволит улучшить качество жизни таких семей. По данным региональных властей, в Югре насчитывается около 300 детей с подобным статусом.

Также в ходе приёма были озвучены предложения о приобретении медицинского оборудования для Советской районной больницы, ремонте входной группы Центра занятости в Когалыме, капитальном ремонте многоквартирного дома № 69 по улице Республики в Сургуте, расчистке территории от бытовых отходов в Октябрьском районе, а также поддержке проекта по созданию документального цикла «Подвиги югорчан».

Подобные приёмы проходят в Югре на регулярной основе раз в полгода. Все поступившие обращения передаются в органы исполнительной власти округа и рассматриваются совместно с органами местного самоуправления с участием самих заявителей. Основные темы касаются социальной сферы, системы здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:26, просмотров: 69, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#315 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1751310010"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752519568"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=zHwB8cqz87M0gPwrigTF2ModkyGrFiCBIJBzHKyBX0UraxhPFc6LazzLh8hUKk6fHz+K41dxKG62m2JA8O+lkFMYADNrRW/ZK+kAo0/sMuVGp2M6khexMJeciTDs4QXx"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=zHwB8cqz87M0gPwrigTF2ModkyGrFiCBIJBzHKyBX0UraxhPFc6LazzLh8hUKk6fHz+K41dxKG62m2JA8O+lkFMYADNrRW/ZK+kAo0/sMuVGp2M6khexMJeciTDs4QXx"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "158"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "71"
      ["name"]=>
      string(30) "Каркас Сибирь (13)"
      ["link"]=>
      string(29) "https://karkas24.ru/news/234/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "33bc6d763821d3c3fa9a0b8cfae8cb52.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEKtyB"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(65) "ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-07-01 00:00:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-14 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "158"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#322 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#315 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1751310010"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752519568"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=zHwB8cqz87M0gPwrigTF2ModkyGrFiCBIJBzHKyBX0UraxhPFc6LazzLh8hUKk6fHz+K41dxKG62m2JA8O+lkFMYADNrRW/ZK+kAo0/sMuVGp2M6khexMJeciTDs4QXx"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=zHwB8cqz87M0gPwrigTF2ModkyGrFiCBIJBzHKyBX0UraxhPFc6LazzLh8hUKk6fHz+K41dxKG62m2JA8O+lkFMYADNrRW/ZK+kAo0/sMuVGp2M6khexMJeciTDs4QXx"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "158"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "71"
      ["name"]=>
      string(30) "Каркас Сибирь (13)"
      ["link"]=>
      string(29) "https://karkas24.ru/news/234/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "33bc6d763821d3c3fa9a0b8cfae8cb52.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEKtyB"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(65) "ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-07-01 00:00:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-14 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "158"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#322 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#315 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1751310010"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752519568"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=zHwB8cqz87M0gPwrigTF2ModkyGrFiCBIJBzHKyBX0UraxhPFc6LazzLh8hUKk6fHz+K41dxKG62m2JA8O+lkFMYADNrRW/ZK+kAo0/sMuVGp2M6khexMJeciTDs4QXx"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=zHwB8cqz87M0gPwrigTF2ModkyGrFiCBIJBzHKyBX0UraxhPFc6LazzLh8hUKk6fHz+K41dxKG62m2JA8O+lkFMYADNrRW/ZK+kAo0/sMuVGp2M6khexMJeciTDs4QXx"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "158"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "71"
      ["name"]=>
      string(30) "Каркас Сибирь (13)"
      ["link"]=>
      string(29) "https://karkas24.ru/news/234/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "33bc6d763821d3c3fa9a0b8cfae8cb52.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEKtyB"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(65) "ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-07-01 00:00:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-14 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "158"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#322 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB реклама на siapress.ru
ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Тюмени задумались над реновацией фасада знаменитого «муравейника» 614
  2. К Максиму Ряшину у команды губернатора нет глобальных претензий, но слухи об его возможной отставке все же появились 539
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 июля? // АФИША 529
  4. Сургутян призывают участвовать в опросе о качестве работы управляющих компаний 508
  5. В Югре за сезон построят и отремонтируют 301 километр дорог 502
  6. ​Тюменский экспорт растет: как регион поддерживает бизнес в выходе на международные рынки 493
  7. ​От доллара к рублю: как изменились предпочтения вкладчиков 470
  8. ​Югра подписала несколько соглашений на выставке «ИННОПРОМ» – обзор самых важных 462
  9. ​Более 174 тысяч тюменских пенсионеров вовлечены в программу «Активное долголетие» 444
  10. ​В Тюменской области продолжают модернизировать первичное звено здравоохранения 431
  1. Продажа «Агентства» действительно нанесла ущерб городу. Но но ни замглавы, ни директор депимущества не принимают решения о проведении подобной сделки 2995
  2. Сургутян приглашают на фестиваль, где будет сплошной позитив и добрососедство 2767
  3. Что известно о врио главы МРЭО ГИБДД, которого задержали в Сургуте 2387
  4. Набережную в районе Поймы-5 в Сургуте восстановят 2114
  5. Судя по всему, мы движемся к подчинению сферы общественного транспорта Сургута и всей Югры окружному правительству 2072
  6. Жители Сургута установили «ежи», чтобы защитить двор от чужих машин 2043
  7. ​В Сургуте планируют строительство развязок на Нефтеюганском шоссе: город рассчитывает на помощь из федерального бюджета 1870
  8. ​Если фундамент уходит под воду: можно ли спасти дом от подтопления? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1715
  9. ​Обновленные офисы Сбера открылись сразу в трех городах Югры 1636
  10. В Сургут прибыли 250 студентов со всей России, чтобы работать на стройке второго моста через Обь 1613
  1. ​Ностальгия звучит 11261
  2. ​Российский мессенджер Max установят на все смартфоны с 1 сентября 7425
  3. ​Приключения «желтого» чемоданчика 7308
  4. Югорчане продолжают жаловаться на работу интернета 7046
  5. Югорчане сообщают о сбоях связи и интернета – проблемы у МТС, Tele2, YOTA и других сервисов 6388
  6. ​Через Россию на Приоре 5550
  7. ​Любой праздник без большого спортивного события как «невеста без жениха» 5188
  8. От миллиона до миллиардов: самые дорогие и дешевые дачи в окрестностях Сургута // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4622
  9. В Сургуте молодая девушка выпала из окна и погибла 4525
  10. ​Наивысшая награда земляков 4113

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика