Отделение СФР по Югре напомнило о мерах поддержки ко Дню семьи, любви и верности

В преддверии Дня семьи, любви и верности Отделение СФР по Югре напомнило о мерах поддержки, которые доступны родителям и будущим мамам в округе. В регионе действует сразу несколько программ − от выплат при беременности до материнского капитала.

Родовый сертификат

Он оформляется при постановке на учет в женской консультации и действует в электронном виде. Сертификат позволяет бесплатно наблюдаться в медучреждениях, проходить необходимые обследования, получать медицинскую помощь в родах и в течение первого года жизни ребенка.

Пособия по беременности, родам и уходу

Женщины, работающие по трудовому договору, получают пособие по беременности и родам. Оно выплачивается за весь период отпуска, но не более максимальной суммы пособия.

При рождении ребенка выплачивается единовременное пособие – 40 412,57 рубля. Если в семье рождается сразу несколько детей, сумма удваивается.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40% от среднего заработка за два года и сохраняется даже при досрочном выходе из отпуска на полную ставку.

Единое пособие

Это вид поддержки охватывает длительный период – от беременности до окончания ребенком школы. Размер выплат зависит от прожиточного минимума и составляет 50%, 75% или 100% от него.

«Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости при соблюдении ряда условий. Размер выплат рассчитывается исходя из прожиточного минимума, который в Югре составляет 21 286 рублей на детей и 23 165 рублей для трудоспособного населения», − подчеркивают в СФР.

Материнский капитал

С 1 февраля 2025 года сумма маткапитала составляет:

– 690 266,95 рубля – при рождении первого ребенка;

– 912 162,09 рубля – при рождении второго и последующих детей, если ранее сертификат не оформлялся.

Если семья уже использовала право на маткапитал при рождении первого ребенка, то при рождении второго выплачивается доплата – 221 895,14 рубля.

Средства можно направить на:

– улучшение жилищных условий;

– образование детей;

– ежемесячную выплату на ребенка до трех лет (для семей с доходом ниже 42 504 рублей на человека);

– накопительную пенсию;

– социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.

Поддержка семей военнослужащих

Беременные жены призывников получают единовременную выплату – 63 997,50 рубля, после рождения ребенка – ежемесячное пособие – 27 427,50 рубля.

Подробнее обо всех мерах поддержки семьям с детьми читайте на сайте.