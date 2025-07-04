Синоптики предупредили югорчан об опасной погоде

В ХМАО ожидаются опасные погодные явления. Как сообщает Ханты-Мансийский ЦГМС, в ближайший час и до конца дня 4 июля и ночью 5 июля в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, крупный град, грозы и ветер с порывами до 25 м/с.
Под удар стихии могут попасть:
– Нижневартовский район
– Нефтеюганский район
– Ханты-Мансийский район
– Сургутский район
МЧС России предупреждает жителей региона быть особенно осторожными в этот период. Спасатели рекомендуют:
– не находиться рядом с высокими деревьями, трубами и высотными сооружениями;
– не парковать автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями;
– при нахождении на улице обходить шаткие строения и насаждения;
– помнить, что грозовые разряды могут вызвать пожары, разрушения и представляют угрозу для людей и животных.
В случае опасной ситуации звоните по номеру 112.