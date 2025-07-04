Синоптики предупредили югорчан об опасной погоде

В ХМАО ожидаются опасные погодные явления. Как сообщает Ханты-Мансийский ЦГМС, в ближайший час и до конца дня 4 июля и ночью 5 июля в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, крупный град, грозы и ветер с порывами до 25 м/с.

Под удар стихии могут попасть:

– Нижневартовский район

– Нефтеюганский район

– Ханты-Мансийский район

– Сургутский район

МЧС России предупреждает жителей региона быть особенно осторожными в этот период. Спасатели рекомендуют:

– не находиться рядом с высокими деревьями, трубами и высотными сооружениями;

– не парковать автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями;

– при нахождении на улице обходить шаткие строения и насаждения;

– помнить, что грозовые разряды могут вызвать пожары, разрушения и представляют угрозу для людей и животных.

В случае опасной ситуации звоните по номеру 112.