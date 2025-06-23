Правительство Югры следит за ситуацией с лесными пожарами и паводками

На заседании правительства Югры, которое прошло под председательством губернатора региона Руслана Кухарука, были рассмотрены вопросы текущей обстановки, в том числе связанные с пожароопасной и паводковой ситуацией, а также приняты важные решения в социальной и инфраструктурной сферах.

О текущей пожарной ситуации доложил первый заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев. По его словам, за последнюю неделю в Югре было ликвидировано семь лесных пожаров, общая площадь возгораний составила 114 гектаров. Все очаги были потушены в первые сутки после обнаружения, а уровень оперативного реагирования составил 86%. На момент заседания новых лесных пожаров в округе не зарегистрировано, ситуация находится под полным контролем лесопожарных служб.

Директор департамента региональной безопасности Сергей Шпанов доложил о ходе паводкового периода. Восьми муниципалитетах региона продолжают действовать режимы повышенной готовности. При этом в восточной части округа уровень воды в Оби за сутки снизился на 18 см, а в западной части отмечен незначительный прирост. По прогнозам, ситуация стабилизируется к концу недели. Службы продолжают мониторинг уровня воды и работают в усиленном режиме.