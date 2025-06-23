Итоги работы делегации Югры на ПМЭФ-2025

Руслан Кухарук возглавил делегацию Ханты-Мансийского автономного округа на Петербургском международном экономическом форуме – 2025 и за три дня подтвердил репутацию Югры как одного из самых активных регионов страны. Итогом работы стали шестнадцать подписанных соглашений, десятки отраслевых встреч и четко намеченный курс на технологический суверенитет, диверсификацию экономики и социальную устойчивость территории.

Уже 18 июня губернатор обозначил главную цель поездки — привлечение инвестиций в проекты, повышающие качество жизни югорчан. Первые документы касались финансовых и торговых сервисов. С АО «ГСК Югория» регион запускает двухлетнюю программу повышения финансовой грамотности и страховой культуры населения; компания параллельно усилит социальные проекты в спорте, культуре и образовании. ПАО «Корпоративный центр Х5» приведет в автономный округ 30 новых магазинов и 450 рабочих мест, причем отдельное внимание уделят труднодоступным селам.

Медиаспектр расширило соглашение с АО «Газпром-Медиа Холдинг»: холдинг станет стратегическим партнером югорского креативного кластера, продолжит медиасопровождение фестиваля «Дух огня» и откроет молодежи доступ к профильным программам профориентации.

Параллельно обсуждались инфраструктурные сервисы. АО «ЭР-Телеком Холдинг» готово инвестировать в расширение сетей связи и внедрить комплексы «Безопасный город» и «Безопасный двор». С ПАО «Газпром нефть» детально проработана экспозиция «Энергия недр» в ханты-мансийском Музее геологии, нефти и газа; открытие намечено на 2026 год.

Югра вновь подтвердили статус лидера по поддержке социального бизнеса: на заседании рабочей группы Госсовета представили пакет инициатив для облегчения доступа социальных предпринимателей к финансам и госзаказу.

День второй прошел под знаком технологии и стройкомплекса. Сервисная ГК «ТОФС», обслуживающая свыше 11 тыс. скважин, договорилась с округом о профильных программах в колледжах, чтобы закрыть дефицит инженерных кадров. На панельной сессии «Технологическое лидерство» губернатор предложил модель экосистемы «государство – наука – бизнес» и привел пример федерального проекта по трудноизвлекаемым запасам, который координатором от регионов ведет именно Югра.

С ВТБ подписан меморандум на 300 млн рублей социальных инвестиций: банк профинансирует благоустройство общественных пространств, запустит специальные продукты для МСП и продолжит работу с бюджетным сектором.

С Федерацией дзюдо России закрепили дорожную карту по созданию новых залов и тренерских программ, а с АО «ДОМ.РФ» — по строительству арендных домов для учителей и врачей и участию в проектах комплексного развития территорий. «Деловая Россия» подключится к улучшению инвестиционного климата, а соглашение с Республикой Северная Осетия покрывает 19 направлений сотрудничества — от АПК до молодежных обменов.

Третьи сутки форума принесли пять крупных соглашений. С ПАО «Сибур Холдинг» утвержден пятилетний план из 27 региональных культурных и образовательных проектов: фестиваль «Северные встречи», северная лига КВН, сеть медиастудий «ПМК-медиа» и др.

Инновацией стало партнерство с ПАО «Газпром нефть» по промышленному извлечению йода из попутных вод. Сейчас Россия импортирует до 90 % потребностей; югорский пилот способен изменить баланс.

С Правительством Москвы заключен рамочный договор по 19 секторам. Для медицины это обмен клиническими компетенциями и фармданными, для туризма — совместные маршруты, для образования — академические обмены.

АО «АЛЬФА-БАНК» предложил инструменты проектного финансирования для расселения аварийного жилья и КРТ; у банка уже есть портфель из десятка таких проектов в регионе. АО «Космос Отель Групп» займется развитием гостиничной сети, в том числе за счет строительно-арендных схем, что критично для растущего турпотока (+5,4 % к 2023 г.).

На полях ПМЭФ прошли переговоры с «ЛУКОЙЛом» о новых социальных программах и с полпредом президента в УрФО Артемом Жогой, который отметил «вовлеченность и системность» югорской делегации.

На пленарном заседании президент Владимир Путин акцентировал переход к «сбалансированному росту» и уход от имиджа сугубо сырьевой державы. Кухарук прокомментировал, что Югра остается энергетическим сердцем, но параллельно выстраивает несырьевой контур: IT-компетенции, креатив, туризм и глубокую переработку сырья.

Шестнадцать соглашений охватывают финансовые сервисы, телеком, торговлю, кино, IT, нефтесервис, химическую промышленность, строительство, спорт, туризм и межрегиональное сотрудничество.

«ПМЭФ – это площадка, где формируется вектор экономического развития регионов, страны, определяются приоритетные направления сотрудничества. Итогом работы делегации Югры на форуме в этом году стали 16 соглашений, встречи и договоренности, заложившие основу для запуска большого количества инвестиционных проектов», – резюмировал Руслан Кухарук.