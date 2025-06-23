Югра заняла 5-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ

Югра заняла пятое место в общероссийском рейтинге социально-экономического положения регионов. Исследование составили аналитики «РИА Новости» по итогам 2024 года.

С интегральным показателем 80,07 балла Югра обошла все субъекты Уральского федерального округа. Для сравнения: Свердловская область заняла шестое место, ЯНАО – девятое, а Тюменская область оказалась на пятнадцатой позиции с результатом 67,82 балла.

Выше Югры в рейтинге оказались только Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Московская область. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом регион немного снизил позицию: в 2023 году показатель составлял 82,31 балла.

При составлении рейтинга эксперты учитывали широкий набор факторов: объем выпуска товаров и услуг, доходы бюджета, обороты торговли, уровень инвестиций, доходы населения, безработицу и показатели смертности.