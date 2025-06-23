На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло ДТП – есть пострадавший

В эту субботу, 21 июня, на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» 30-летний мужчина за рулем «Renault» столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«21 июня около 08:21 на 643 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 30-летний мужчина, управляя «Renault», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с «КАМАЗ», – передают в источнике.

В результате аварии виновник получил травмы.

За выходные на дорогах округа зарегистрировали семь ДТП – девять человек пострадали.