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Новости

  • Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 июня? // АФИША

    Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 июня? // АФИША

    19 июня в 16:04
    1701 3
  • В Сургуте с начала сезона сломали более 140 электросамокатов

    В Сургуте с начала сезона сломали более 140 электросамокатов

    Сегодня в 11:50
    21 0
  • ​В Сургуте назвали сроки завершения строительства железнодорожного вокзала

    ​В Сургуте назвали сроки завершения строительства железнодорожного вокзала

    21 июня в 15:26
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В Югре в начале недели ожидаются дожди и похолодание

На Югру идут кратковременные дожди и ветер до 12 м/с

В Югре в начале недели ожидаются дожди и похолодание
Фото: freepik

Жителей Югры в начале недели ждет нестабильная погода с кратковременными дождями и понижением температуры. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В понедельник, 23 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью в большинстве районов возможны дожди, днем – местами кратковременные осадки и грозы. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем усилится до 7-12 м/с. Температура ночью составит +9…+14 °С, но в северо-западных районах возможное понижение до +1…+6 °С. Днем воздух прогреется до +15…+20 °С.

Во вторник, 24 июня, также сохранится переменная облачность. Ночью пройдут небольшие дожди, ветер будет западного направления 4-9 м/с. Температура ночью – от +8 до +13 °С, в западных районах возможны заморозки до +0…+5 °С. Днем местами ожидаются кратковременные дожди, ветер западный 7–12 м/с. Температура воздуха днем – от +13 до +18 °С.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 97, комментариев: 0
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