На Югру идут кратковременные дожди и ветер до 12 м/с

Жителей Югры в начале недели ждет нестабильная погода с кратковременными дождями и понижением температуры. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В понедельник, 23 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью в большинстве районов возможны дожди, днем – местами кратковременные осадки и грозы. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем усилится до 7-12 м/с. Температура ночью составит +9…+14 °С, но в северо-западных районах возможное понижение до +1…+6 °С. Днем воздух прогреется до +15…+20 °С.

Во вторник, 24 июня, также сохранится переменная облачность. Ночью пройдут небольшие дожди, ветер будет западного направления 4-9 м/с. Температура ночью – от +8 до +13 °С, в западных районах возможны заморозки до +0…+5 °С. Днем местами ожидаются кратковременные дожди, ветер западный 7–12 м/с. Температура воздуха днем – от +13 до +18 °С.