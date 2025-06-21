Детская смертность при пожарах в Югре выросла

С начала 2025 года в ХМАО зарегистрировали 765 пожаров. Как сообщает региональное управление МЧС, в результате происшествий погибли 20 человек, включая троих детей. Еще 30 человек получили травмы, в том числе один ребенок.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число пожаров сократилось на 3,5%, однако число погибших осталось прежним, а количество пострадавших выросло на 15,4%.

Особенно тревожен рост детской смертности – в 2024 году в огне не погиб ни один ребенок, в этом году – уже трое. Также значительно увеличился материальный ущерб: 83,4 млн рублей против 65,6 млн годом ранее (+27,2%).

Где чаще всего происходят пожары

Более половины всех возгораний – 55% – зафиксированы в жилом секторе. На него же приходится 90% всех погибших и пострадавших. Среди объектов жилого сектора чаще всего горят:

жилые дома – 199 пожаров, 11 погибших, 18 травмированных;

бани и сауны – 20,3% от общего числа пожаров;

садовые дома – 16,5%.

Кроме того, 11,7% пожаров приходится на транспорт, а 13,1% – на открытые территории, включая возгорания мусора и сухой травы.

Основные причины возгораний

На первом месте – нарушение эксплуатации электроприборов (53,1%). Далее следуют: