На трассе «Иртыш» в ХМАО погиб водитель легковушки, выехавший на встречную полосу

Утром 20 июня на 45-м километре автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, около 06:50 72-летний водитель автомобиля SKODA выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком HINO под управлением 66-летнего мужчины.

В результате аварии водитель SKODA скончался на месте. Его пассажирка, как и водитель грузовика, получили травмы, сообщают в Госавтоинспекции Югры.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.