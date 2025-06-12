Жителей Югры предупреждают о новых схемах мошенничества в День России

В День России уровень активности интернет- и телефонных мошенников резко возрос. Югорчан предупреждают: злоумышленники используют праздники как повод для атак, маскируя свои схемы под подарки, выплаты от государства и даже безопасность аккаунтов. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Одной из самых массовых схем остаются фальшивые розыгрыши с выплатами. Пользователю приходит сообщение якобы от "Минцифры", "Госуслуг" или "Единого центра выплат" с предложением пройти короткий опрос и получить праздничную "премию". На выходе – фишинговый сайт, сбор персональных данных и банковских реквизитов. Как только человек вводит данные, средства с карты списываются», – объяснил депутат.

Также участились звонки от лжесотрудников банков, МВД или ФСБ. Мошенники пугают «взломом счета» или «хакерской атакой» и уговаривают срочно перевести деньги. Особенно в зоне риска – пожилые люди, отмечает Немкин.

Кроме того, перед длинными выходными активизировались фальшивые сайты страховых компаний и визовых центров. Люди оплачивают услуги, а в итоге не получают ни документов, ни возврата.

Мошенники не обошли стороной и тему благотворительности – появляются поддельные страницы, копирующие реальные фонды.

Югорчанам посоветовали не верить в «праздничные выплаты» и розыгрыши, не переходить по подозрительным ссылкам, проверять сайты, а при звонке «из банка» сразу вешать трубку и перезванивать по номеру с карты.