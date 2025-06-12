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Погода в Югре на выходные: жара отступает, возможны грозы и похолодание

В Югре на выходных жара сменится прохладой и грозами

Погода в Югре на выходные: жара отступает, возможны грозы и похолодание
Фото: siapress.ru

В Югре в праздничные выходные дни жителей ждет переменчивая погода с жарой, дождями, грозами и резким похолоданием. Об этом предупредили синоптики регионального ЦГМС.

В четверг, 12 июня, будет жарко. Днем воздух прогреется до +28…+33 °С, на севере – до +23 °С. Ночью от +17 до +22 °С, в северных и восточных районах – до +10 °С. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Возможен туман. Ветер южный и юго-западный до 12 м/с, с порывами до 18 м/с.

В пятницу, 13 июня, погода начнет меняться: температура немного снизится. Днем +23…+28 °С, местами до +35 °С, но в северо-западных районах уже прохладнее – +13…+18 °С. Ночью от +16 до +21 °С, на северо-западе до +7 °С. Местами возможны дожди и грозы. Ветер сменит направление на северо-западный и северный, порывы до 18 м/с.

В субботу, 14 июня, заметно похолодает. Днем +17…+22 °С, на востоке местами до +29 °С, а на западе – всего +11 °С. Ночью температура опустится до +11…+16 °С, в северной части округа – до +3 °С. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, умеренный.

Югорчан также предупредили: 12-13 июня ожидаются сильный дождь, гроза, ливень, град, ветер порывами 25 м/с. Об этом говорится в рассылке РСЧС.

Ранее сильный ураган с ливнем, грозой, градом и ветром до 25 м/с обрушился на поселок Березово в ХМАО. В результате непогоды один ребенок получил травмы


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Сегодня в 12:19, просмотров: 101, комментариев: 0
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