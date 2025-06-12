Мальчику, пострадавшему от урагана в Березовском районе ХМАО, ничего не угрожает

Сильный ураган с ливнем, грозой, градом и ветром до 25 м/с обрушился на поселок Березово в ХМАО. В результате непогоды один ребенок получил травмы – ему оказали медицинскую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает, рассказал глава Березовского района Руслан Александров.

«Сегодняшнее утро началось с посещения Артёма Губкина, мальчика, пострадавшего от вчерашнего урагана. Артём сейчас находится в стационаре, где за ним внимательно наблюдают врачи. К счастью, его жизни ничто не угрожает, и состояние его стабильное. Поговорил с ним, пожелал скорейшего выздоровления и набраться сил. Важно, чтобы каждый из нас помнил о своей безопасности и берег себя в любых ситуациях», – написал он в соцсетях.

По информации СМИ, ребенка травмировал кусок металлической крыши, сорванной ветром.

Стихия также повредила 25 жилых домов. Временного переселения никто из жителей не потребовал – все остались в своих домах. Объекты жизнеобеспечения и социнфраструктуры работают в штатном режиме, пишут в телеграм-канале «Югра. Официально».

На месте уже развернуты аварийно-восстановительные работы. При необходимости к ним подключатся дополнительные силы МЧС России и спасатели «Центроспас-Югория» из других муниципалитетов.

Сегодня назначена работа комиссии по оценке ущерба. Власти обещают оказать помощь пострадавшим в рамках действующего законодательства.